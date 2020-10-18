ЦСКА обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Карен Саркисян
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Московский ЦСКА обыграл «Динамо» в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Игра завершилась со счетом 3:1.
В составе армейцев забитыми мячами отметились Константин Кучаев, Чидера Эджуке и Игорь Дивеев. Единственный мяч у динамовцев забил Никола Моро.
На 75-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник бело-голубых Роман Евгеньев.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.
РПЛ. 11-й тур
ПФК ЦСКА — «Динамо» — 3:1
Голы: 1:0 — Кучаев, 51; 2:0 — Эджуке, 55; 2:1 — Моро, 57; 3:1 — Дивеев, 67.