Певица Ольга Бузова расплакалась после неудачного проката на «Ледниковом периоде».

«Я очень недовольна сегодняшним прокатом. Наверное, так случилось из-за того, что я понимала, какая ответственность на мне лежит. Хотела доказать, что люди верят в меня не просто так», — сказала Бузова.



Напомним, артистка выступает в паре с Дмитрием Соловьевым.



Ранее Бузова рассказала о трудностях на проекте «Ледниковый период».