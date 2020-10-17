Бузова расплакалась после неудачного проката на «Ледниковом периоде»
Андрей Черников
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Певица Ольга Бузова расплакалась после неудачного проката на «Ледниковом периоде».
«Я очень недовольна сегодняшним прокатом. Наверное, так случилось из-за того, что я понимала, какая ответственность на мне лежит. Хотела доказать, что люди верят в меня не просто так», — сказала Бузова.
Напомним, артистка выступает в паре с Дмитрием Соловьевым.
Ранее Бузова рассказала о трудностях на проекте «Ледниковый период».