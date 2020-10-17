18-летний футболист погиб на фронте в Нагорном Карабахе

Полузащитник ереванского «Локомотива» Эрик Сарьян погиб во время военных действий в Нагорном Карабахе.

«Грустные новости! Эрик Сарьян, футболист ФК «Локомотив», героически погиб в ожесточенных боях на арцахско-азербайджанской границе. Футбольный клуб «Локомотив» разделяет тяжелое горе и выражает свою поддержку семье и близким Эрика Сарьяна», — говорится в заявлении, опубликованном на странице команды в Instagram.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

Ранее блогер Василий Уткин прокомментировал заявление бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова о военных действиях в Нагорном Карабахе.