Шатов: «Спартак» для меня — как красная тряпка

Бывший полузащитник «Зенита» Олег Шатов, который в настоящее время является игроком казанского «Рубина», высказал свое мнение относительно чемпионской гонки в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает Sport24. Шатов считает, что преимущество на стороне петербургской команды.

«Для меня, как для бывшего зенитовца, «Спартак» — как красная тряпка. Я поставлю на то, что рано или поздно он отсеется. И будет сиять сине-бело-голубой флаг. «Спартаковцам» будет тяжело. «Зенит» — команда опытная», — сказал футболист.

Напомним, что 29 июля 2020 года Шатов подписал двухлетний контракт с «Рубином».

Ранее Шатов рассказал о конфликтах с Дзюбой.