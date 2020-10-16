Молодой талант из «Спортинга» может перебраться в Россию

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Рафаэл Камашу может переехать в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает португальское издание А Воla.

По информации источника, в услугах 20-летнего хавбека заинтересован столичный «Локомотив», занимающий в настоящее время пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Также на Камашу претендует загребское «Динамо», предложившее «львам» заключить арендное соглашение.

Ранее сообщалось, что Зе Луиш опубликовал фото с тренировки «Локомотива».