Молодой талант из «Спортинга» может перебраться в Россию
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Рафаэл Камашу может переехать в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщает португальское издание А Воla.
По информации источника, в услугах 20-летнего хавбека заинтересован столичный «Локомотив», занимающий в настоящее время пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Также на Камашу претендует загребское «Динамо», предложившее «львам» заключить арендное соглашение.
Ранее сообщалось, что Зе Луиш опубликовал фото с тренировки «Локомотива».