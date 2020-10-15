«Спартак» объявил о переходе Мозеса

Московский «Спартак» объявил о переходе полузащитника лондонского «Челси» Виктора Мозеса.

«Виктор перешел к нам на правах аренды до конца сезона-2020/21 с возможностью выкупа», — говорится в сообщении, опубликованном на странице команды в Twitter.

В своей карьере Мозес, помимо «Челси», выступал за английские «Кристал Пэлас», «Уиган Атлетик», «Ливерпуль», «Сток Сити», «Вест Хэм Юнайтед», турецкий «Фенербахче» и миланский «Интер».

Ранее «Спартак» анонсировал переход Мозеса песней Луи Армстронга.