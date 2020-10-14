Арбитр Казарцев впервые назначен на матч РПЛ после скандала на матче «Спартак» — «Сочи»

Арбитр Василий Казарцев назначен на матч 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между волгоградским «Ротором» и «Тамбовом».

Напомним, в матче первого тура Казарцев обслуживал матч между московским «Спартаком» и «Сочи». Встреча завершилась со счетом 2:2. Оба мяча черноморский клуб забил с пенальти. Красно-белые были возмущены судейством, а судью временно отстранили от работы.



Матч «Химок» и «Спартака» обслужит бригада во главе с Николаем Левниковым. Главным судьей встречи между московскими ЦСКА и «Динамо» станет Владислав Безбородов.

Ранее Илья Геркус рассказал о причинах задержки трансфера Виктора Мозеса в «Спартак».