Партнер Роналду не переживает за заразившегося коронавирусом футболиста
Карен Саркисян
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Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказал свое мнение о положительном тесте на коронавирус своего партнера по команде, нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает AS.
«С Криштиану все в порядке, он безмятежен. Роналду загорает.
Когда Криштиану придет в норму, он вернется», — сказал Кьеллини.
Напомним, что 35-летний футболист изолирован от окружающих и не сыграет в матче группового этапа Лиги наций со сборной Швеции, который пройдет в Лиссабоне 14 октября.
Ранее федерация футбола Португалии подтвердила положительный тест Роналду на коронавирус.