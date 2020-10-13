Партнер Роналду не переживает за заразившегося коронавирусом футболиста

Защитник туринского «Ювентуса» Джорджо Кьеллини высказал свое мнение о положительном тесте на коронавирус своего партнера по команде, нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду, сообщает AS.

«С Криштиану все в порядке, он безмятежен. Роналду загорает.

Когда Криштиану придет в норму, он вернется», — сказал Кьеллини.

Напомним, что 35-летний футболист изолирован от окружающих и не сыграет в матче группового этапа Лиги наций со сборной Швеции, который пройдет в Лиссабоне 14 октября.

Ранее федерация футбола Португалии подтвердила положительный тест Роналду на коронавирус.