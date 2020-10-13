Гендиректор «Самбо-70» назвал «слабой» победу Трусовой на этапе КР

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о победе двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой на втором этапе Кубка России в Москве.

В мае фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Трусова одержала слабую победу и откаталась неуверенно. Она выступает на мастерстве, которое заложила еще Этери Тутберидзе. С Плющенко она пока ни в чем не прибавила, и я считаю, что и не прибавит», — цитирует Лайшева телекомпания «Новый век».

По итогам двух прокатов Трусова набрала 240,59 балла и стала победительницей этапа Кубка России в Москве.

Ранее оценку Трусовой в короткой программе назвали закономерной.