Дисквалифицированная Сотскова объяснила обвинения в подделке справки

Бывшая фигуристка Мария Сотскова объяснила обвинения в подделке медицинских документов.

Ранее Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало экс-спортсменку на десять лет за подделку справки и употребление запрещенных веществ.

Сотскова заявила, что Фуросемид ей прописали врачи, когда она уже завершила карьеру.

«В марте 2020-го ко мне пришли допинг-офицеры. Я сказала им, что уже не являюсь действующей спортсменкой. Более того, не стала скрывать, что по предписанию врачей принимаю лекарства, включая фуросемид. Я не хотела сдавать анализы, но они настаивали», — цитирует Сотскову «Экспресс-газета».

По словам экс-фигуристки, справку она взяла из медицинского учреждения, в котором ей прописали лекарство.

«Откуда я могла знать, что у этой клиники нет лицензии?!» — отметила Сотскова.

Ранее РУСАДА отреагировало на утечку информации о дисквалификации Сотсковой.