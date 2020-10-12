«Спартак» признан виновным по делу о нарушениях санитарных норм
Антон Борисов
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Тушинский суд Москвы оштрафовал московский «Спартак» за нарушение санитарного режима на матче десятого тура чемпионата России против петербургского «Зенита», сообщает РИА «Новости».
Ранее Роспотребнадзор отправил в суд материалы дела о нарушении мер санитарно-эпидемиологической безопасности на домашнем стадионе красно-белых. «Спартаку» грозило приостановление деятельности до 90 суток.
Судья Оксана Матухно приняла решение оштрафовать «Спартак» на 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что «Спартак» приостановил деятельность стадиона на время расследования.