Худобин остался в «Далласе» и подписал трехлетний контракт на $10,5 млн

Российский голкипер Антон Худобин продолжит свою карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз». Об этом сообщил журналист Фрэнк Серавалли в своем Twitter.

По данным источника, 34-летний вратарь подписал со «звездами» новый трехлетний контракт на общую сумму $10,5 млн. В среднем за сезон Худобин будет получать $3,5 млн.

В «Даллас» российский вратарь перешел летом 2018 года. В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ он провел 30 матчей, одержав 16 побед при 93,0% отраженных бросков, что является лучшим показателем в лиге. В плей-офф россиянин провел 25 игр при 14 победах. С ним «Даллас» вышел в финал Кубка Стэнли, где уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4). По прошлому контракту он в среднем получал $2,5 млн. По окончании сезона-2019/20 Худобин стал неограниченно свободным агентом и вышел на трансферный рынок.