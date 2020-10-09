Бывший боец UFC предсказал победу Гэтжи над Нурмагомедовым

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов, выступавший в прошлом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), дал прогноз на титульный бой временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи и обладателя пояса в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщает Чемпионат.com.

По мнению Лобова, победу в этом поединке одержит Гэтжи.

«Я бы выбрал Гэтжи. Конечно, это будет тяжелый поединок для обоих бойцов. Считаю, Гэтжи обладает навыками, необходимыми для победы над Хабибом. Кроме того, он храбрый боец, у него есть характер.

Очень важно прессинговать все время, не отступать. Гэтжи хорошо борется, умеет держать темп, у него есть мощь. Классный будет бой.

Это будет намного более равный поединок, чем принято думать. Многие считают, что Хабиб просто переедет Джастина. Но мне кажется, что это будет равный бой», — сказал боец.

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