«Спартак» поздравил Соболева с первым забитым мячом за сборную России

Московский «Спартак» прокомментировал дебют нападающего Александра Соболева за сборную России.

8 августа в Москве национальная команда под руководством Станислава Черчесова уступила в товарищеском матче сборной Швеции со счетом 1:2. Соболев вышел на поле во втором тайме и отметился забитым мячом.

«Саша Соболев дебютировал за сборную России. Гордимся», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter клуба.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Соболев повторил достижение Федора Смолова и Александра Головина.