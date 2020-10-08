Два армянских баскетболиста погибли в боях в Нагорном Карабахе

Воспитанник баскетбольной команды ХМОММ Айк Саакян погиб во время боевых столкновений между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе.

«Во время боев против азербайджанской агрессии погиб воспитанник баскетбольной команды ХМОММ Айк Саакян.

Федерация баскетбола Армении выражает глубокие соболезнования семье, родным и друзьям Айка», — цитирует сообщение Федерации баскетбола Армении News.am.

По сообщениям источника, незадолго до этого в Нагорном Карабахе также погиб экс-игрок юношеской сборной Армении по баскетболу Тигран Микоян.

Напомним, что 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе». В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

Ранее Генрих Мхитарян призвал Путина, Трампа и Макрона остановить войну в Карабахе.