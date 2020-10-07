В «Спартаке» дали комментарий относительно подозрения на COVID-19 у Джикии

Московский «Спартак» отреагировал на новость о сомнительном результате теста на COVID-19 у защитника Георгия Джикии.

Футболист красно-белых сейчас пребывает в расположении сборной России.

«У нас в клубе все тесты на коронавирус отрицательные. По Джикии в сборной дали исчерпывающий комментарий», — цитирует главу департамента по коммуникациям «Спартака» Антона Фетисова «Чемпионат».

Стоит отметить, что помимо Джикии заражение COVID-19 подозревают у вратаря «Локомотива» Маринато Гильерме. Оба игрока были экстренно изолированы от партнеров по национальной команде.

Ранее сообщалось, что «Открытие Арену» закроют за нарушение мер безопасности по COVID-19.