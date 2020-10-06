Кикнадзе рассказал о причинах срыва переговоров с Манджукичем

Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о причинах срыва переговоров с Марио Манджукичем, передает Sport24.

«Были некоторые пункты в договоре, где очень много мы шли на компромисс. Эти пункты ставили под вопрос целесообразность заключения двухлетнего контракта с футболистом», — сказал Кикнадзе.

Функционер отметил, что клуб решил не рисковать.

Манджукич является серебряным призером чемпионата мира 2018 года.



Ранее Кикнадзе рассказал о сорвавшемся трансфере Кузяева в «Локомотив».