Кикнадзе рассказал о причинах срыва переговоров с Манджукичем
Андрей Черников
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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о причинах срыва переговоров с Марио Манджукичем, передает Sport24.
«Были некоторые пункты в договоре, где очень много мы шли на компромисс. Эти пункты ставили под вопрос целесообразность заключения двухлетнего контракта с футболистом», — сказал Кикнадзе.
Функционер отметил, что клуб решил не рисковать.
Манджукич является серебряным призером чемпионата мира 2018 года.
Ранее Кикнадзе рассказал о сорвавшемся трансфере Кузяева в «Локомотив».