«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе Кавани

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед», сообщается на официальном сайте английского клуба.

Отмечается, что соглашение с уругвайцем рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один год.

Кавани выступал за «ПСЖ» с 2013 по 2020 год. Вместе с командой он стал пятикратным чемпионом Франции, семикратным обладателем Суперкубка страны, четырехкратным победителем Кубка Франции и пятикратным обладателем Кубка лиги.

В прошлом сезоне чемпионата Франции он принял участие в 14 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что мадридский «Атлетико» вслед за Суаресом предложил контракт Кавани.