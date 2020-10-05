Матчи РПЛ могут начать проводить при пустых трибунах
Андрей Черников
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В мэрии Москвы обсудили возможное закрытие трибун на матчах под эгидой Российского футбольного союза (РФС), сообщает «Чемпионат.com».
Источник в мэрии рассказал, что власти могут закрыть трибуны как полностью, так и частично. Клубы предупредили, что им придется скорректировать билетную программу.
Окончательное решение будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса в Москве. Ограничения могут ввести уже в следующем туре.
Ранее «Динамо» обыграло «Краснодар» в матче РПЛ.