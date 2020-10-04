«Астон Вилла» забила семь мячей и одержала победу в матче с «Ливерпулем»
Андрей Черников
«Астон Вилла» одержала победу над «Ливерпулем» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).
Встреча завершилась со счетом 7:2.
В составе победителей хет-трик оформил Олли Уоткинс, дублем отметился Джек Грилиш, также отличились Росс Баркли и Джон Макгинн. За «Ливерпуль» два мяча забил Мохамед Салах.
АПЛ. 4-й тур
«Астон Вилла» — «Ливерпуль» — 7:2
Голы: 1:0 — Уоткинс, 4; 2:0 — Уоткинс, 22; 2:1 — Салах, 33; 3:1 — Макгинн, 35; 4:1 — Уоткинс, 39: 5:1 — Баркли, 55; 5:2 — Салах, 60; 6:2 — Грилиш, 66; 7:2 — Грилиш, 75.
«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.
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