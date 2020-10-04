Хабиб загадал загадку своим фанатам

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов загадал загадку своим поклонникам.

В своем Instagram боец выложил фотографию вместе с Исламом Махачевым. Оба спортсмена сильно чем-то удивлены и смотрят поверх камеры.

«Как вы думаете, что там за кадром нас так удивило?» — написал Нурмагомедов.

25 октября россиянин на турнире UFC 254 проведет поединок против американца Джастина Гэтжи. Бой возглавит ивент.

Ранее сообщалось, что любимец Трампа Ковингтон дал прогноз на бой Хабиб — Гэтжи.