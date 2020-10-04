В UFC хотят в шестой раз организовать бой Хабиб — Фергюсон

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт сделал громкое заявление.

Он заметил, что промоушен рассматривает возможность супербоя между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном, который срывался уже пять раз.

«Если Хабиб победит Гетжи, то вы получите бой с Фергюсоном. Над ним мы сейчас как раз работаем. И, надеюсь, этот бой с Хабибом состоится, потому что я знаю, что люди хотят его увидеть», — цитирует Уайта Sports Illustrated.

Напомним, что поединок Хабиб — Гэтжи пройдет 24 октября на «Бойцовском острове» (Абу-Даби).

Ранее сообщалось, что Мейвезер готов сразиться с Нурмагомедовым или Макгрегором за $300 млн.