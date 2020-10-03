Газизов пообещал новых игроков в «Спартаке» до закрытия трансферного окна

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов заявил, что до закрытия трансферного окна в клуб придут новые игроки, передает «СЭ».

«К концу трансферного окна ребята будут, они придут и будут помогать «Спартаку». В любом случае, команда набирает очки, это самое главное», — заявил Газизов.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые занимают второе место, уступая петербургского «Зениту» по разнице забитых и пропущенных мячей.



Ранее «Спартак» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Зенитом».