Мхитарян призвал спасти Нагорный Карабах от международного терроризма

Футболист сборной Армении Генрих Мхитарян призвал мировое сообщество остановить войну в Нагорном Карабахе.

«Нагорный Карабах борется с международным терроризмом. Нация Армении под угрозой. Сегодня наши дети стали жертвами нападения, завтра беда может коснуться ваших детей», — написал футболист на своей странице в Facebook.

7 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

Ранее азербайджанский футболист ответил Мхитаряну по ситуации в Нагорном Карабахе.