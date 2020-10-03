«Зенит» заключил сделку по переходу Вендела

Футбольный агент Сезар Барбьери, который представляет интересы полузащитника лиссабонского «Спортинга» Вендела, сообщил об итогах переговоров с петербургским «Зенитом». По его словам, сделка по трансферу бразильского хавбека в стан сине-бело-голубых заключена.

«Сделка по переходу Вендела в «Зенит» закрыта. Его контракт рассчитан на пять лет. На следующей неделе он должен прилететь в Россию», — приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за трансфер Вендела €20 млн.

За «Спортинг» Вендел выступал с января 2018 года, когда перешел из бразильского «Флуминенсе» за €7,5 млн. В составе лиссабонского клуба он провел 79 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал восемь результативных передач.