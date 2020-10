В Иране матч Суперкубка Германии не показали из-за женщины-судьи

Государственное телевидение Ирана не показало матч за Суперкубок Германии из-за того, что матч обслуживала женщина-арбитр Бибиана Штайнхаус, передает Iran News Wire в Twitter.

Напомним, «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» со счетом 3:2, завоевав второй трофей в сезоне.



Стоит отметить, что для Штайнхаус данная встреча стала последней в карьере.



Ранее «Бавария» обыграла дортмундскую «Боруссию» и завоевала Суперкубок Германии.

#Iran's state-run TV will not be broadcasting today's DFL-Supercup finals as planned because German referee Bibiana Steinhaus, will referee the game.



That's how mysoginist the regime is. pic.twitter.com/oTrgJxaN3J