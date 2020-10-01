Россия сократила отставание от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

30 сентября «Краснодар» вышел в групповой этап Лиги чемпионов, обыграв в раунде плей-офф греческий ПАОК.

Также в основную сетку турнира пробились петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

Россия занимает седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, отставая от Португалии, которая располагается на шестой строчке, на 4,100 балла.



На основании данного рейтинга будет определяться количество команд от каждой страны в еврокубках на сезон-2022/23.

Ранее «Краснодар«стал седьмым российским клубом в групповом этапе Лиги чемпионов.