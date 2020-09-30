Финал Гран-при по фигурному катанию отложен из-за пандемии

Финал серии Гран-при по фигурному катанию не пройдет в запланированные сроки из-за пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Соревнования должны были пройти с 10 по 13 декабря в Пекине в качестве одного из тестовых турниров зимних Олимпийских игр 2022 года в столице Китая.

О судьбе финала серии Гран-при ISU сообщит позднее. Отмечается, что соревнования могут быть отменены.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы надеются на проведение чемпионата мира и первенства Европы в онлайн-формате.