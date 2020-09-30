Третьяк высоко оценил уровень российских хоккеистов «Тампы»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высоко оценил уровень российских хоккеистов, которые представляют клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампу-Бэй Лайтнинг», передает РИА «Новости».

В клубе играют Никита Кучеров, Михаил Сергачев, Андрей Василевский и Александр Волков, который дебютировал в плей-офф НХЛ в шестом матче финала. «Тампа» выиграла Кубок Стнэли, обыграв в серии со счетом 4 - 2 «Даллас Старз».

«Все наши хоккеисты, которые выходили на площадку, играли достойно. И да, это еще раз говорит, что уровень нашего хоккея, игроков, которых мы воспитывали и воспитываем, очень высокий. Это хоккей высочайшего класса», — заявил Третьяк.

Ранее сообщалось, что Третьяк назвал Кучерова самым ценным игроком Кубка Стэнли.