Третьяк высоко оценил уровень российских хоккеистов «Тампы»
Анастасия Мартыненко
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высоко оценил уровень российских хоккеистов, которые представляют клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампу-Бэй Лайтнинг», передает РИА «Новости».
В клубе играют Никита Кучеров, Михаил Сергачев, Андрей Василевский и Александр Волков, который дебютировал в плей-офф НХЛ в шестом матче финала. «Тампа» выиграла Кубок Стнэли, обыграв в серии со счетом 4 - 2 «Даллас Старз».
«Все наши хоккеисты, которые выходили на площадку, играли достойно. И да, это еще раз говорит, что уровень нашего хоккея, игроков, которых мы воспитывали и воспитываем, очень высокий. Это хоккей высочайшего класса», — заявил Третьяк.
Ранее сообщалось, что Третьяк назвал Кучерова самым ценным игроком Кубка Стэнли.