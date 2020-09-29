Российский гонщик Шварцман и сын Шумахера дебютируют в «Формуле-1»

Российский пилот Роберт Шварцман примет участие в свободной практике Гран-при Абу-Даби «Формулы-1», сообщается на официальной странице чемпионата в Twitter.

Спортсмен является пилотом молодежной академии «Скудерии» и выступает в «Формуле-2». Для россиянина это выступление станет дебютным в «королевских гонках».

Также впервые в «Формуле-1» выступят пилоты академии «Феррари» Мик Шумахер и Каллум Илотт. Сын семикратного чемпиона Михаэля Шумахера примет участие в первой пятничной практике на Гран-при Айфеля за рулем «Альфа Ромео», а Иллот выступит в составе команды «Хаас».

Ранее сообщалось, что финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас стал победителем Гран-при России «Формулы-1».