Василевский стал третьей звездой решающего матча финала Кубка Стэнли
Игорь Игнатов
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Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли одержали победу (2:0) над «Даллас Старз» и стали победителями турнира.
Первой звездой прошедшей игры был признан защитник «молний» Виктор Хедман, второе и третье места соответственно заняли его одноклубники Брейден Пойнт и Андрей Василевский.
Василевский отразил 22 броска по своим воротам в решающей встрече.
Ранее сообщалось, что Василевский стал вторым вратарем в истории, который оформил шат-аут в решающем матче Кубка Стэнли.