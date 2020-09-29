Кучеров стал лучшим бомбардиром «Кубка Стэнли»

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Клуб национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтинг» стал обладателем Кубка Стэнли.

В финальной серии «Тампа» обыграла «Даллас Старз» (4:2).

Лучшим бомбардиром розыгрыша плей-офф стал россиянин Никита Кучеров, который набрал 34 очка. Он опередил на одно очко своего одноклубника Брейдена Пойнта.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию шестого поединка.

Ранее голевая передача Кучерова помогла «Тампе» стать обладателем Кубка Стэнли 2020 года.