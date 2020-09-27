Гончаренко назвал причину поражения ЦСКА от «Локомотива»
Антон Борисов
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Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча девятого тура чемпионата России против столичного «Локомотива».
Встреча, прошедшая на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Мы очень хорошо начали игру, может быть, у нас не было предпосылок для того, чтобы забить гол, но давление оказывали очень хорошее. Мы упустили нить игры, это шлейф с прошлого сезона, когда мы чего-то начинаем ждать от соперника. В результате этого мы пропустили мяч», — цитирует Гончаренко РИА «Новости».
Специалист отметил, что остался доволен игрой команды после удаления.