Гончаренко назвал причину поражения ЦСКА от «Локомотива»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча девятого тура чемпионата России против столичного «Локомотива».

Встреча, прошедшая на «ВЭБ Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу «железнодорожников». «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Мы очень хорошо начали игру, может быть, у нас не было предпосылок для того, чтобы забить гол, но давление оказывали очень хорошее. Мы упустили нить игры, это шлейф с прошлого сезона, когда мы чего-то начинаем ждать от соперника. В результате этого мы пропустили мяч», — цитирует Гончаренко РИА «Новости».

Специалист отметил, что остался доволен игрой команды после удаления.

Ранее ЦСКА и «Локомотив» объявили составы на матч РПЛ.