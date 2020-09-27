«Лос-Анджелес Лейкерс» вышел в финал НБА

В пятом матче серии полуфинальной плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» оказался сильнее «Денвер Наггетс».

Встреча прошла в Орландо на арене «Эдвент Хэлс» при пустых трибунах и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 117:107.

В составе победителей самым результативным игроком матча был признан Леброн Джеймс, набравший 35 очков, сделавший 15 подборов и отдавший 10 результативных передач.

У проигравшей команды наибольшее количество очков (20) набрал Дж. Грант.

После этой игры счет в серии стал 4:1 в пользу калифорнийцев.

Ранее сообщалось, что «Бостон» переиграл «Майами» в пятом матче серии плей-офф НБА.