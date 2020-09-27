Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Бетисом» в матче второго тура чемпионата Испании. Об этом сообщает As.

По его словам, королевскому клубу по силам улучшить свою игру на старте нынешнего сезона.

«Мы хорошо начали игру, но после того, как забили гол, сбавили обороты. Мы демонстрируем более качественный футбол, когда идем вперед и ищем свое счастье в атаке.

Во втором тайме мы действовали хорошо и смогли отыграться благодаря вере в успех», — сказал француз.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мыслями о ничьей с «Краснодаром» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).