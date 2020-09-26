Российский теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в Гамбурге.

В полуфинальном матче российский спортсмен переиграл представителя Норвегии Каспера Рууда.

Встреча, которая продолжалась 1 час 23 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 6:4, 6:2 в пользу Рублева.

За трофей российский теннисист сразится с победителем противостояния Кристиан Гарин (Чили) — Стефанос Циципас (Греция, 2).

Ранее сообщалось, что российский теннисист Хачанов не смог выйти в третий круг турнира в Гамбурге.