Сын Плющенко просит Путина принять новый закон

Саша Плющенко, сын экс-фигуриста Евгения Плющенко, попросил президента России Владимира Путина принять закон, который запретит СМИ публиковать информацию о детях без согласия их родителей.

Напомним, в издании Starhit появилась новость о том, что у Плющенко-младшего подозревают психическое расстройство.

«Пожалуйста, можете журналу Starhit сказать, чтобы они не писали про меня гадости, про других детей. Пожалуйста, дайте им закон, чтобы не писали ни про кого гадости без разрешения моих родителей», — сказал Саша в видео на YouTube-канале Super.

Ранее Плющенко ответил директору «Самбо-70», который назвал его бездельником.