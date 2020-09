Ибрагимович забивает в 23-м сезоне подряд

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забил в 23-м сезоне подряд. Об этом сообщает Squawka Football.

38-летний форвард принес победу своей команде в матче первого тура чемпионата Италии против «Болоньи», оформив на свой лицевой счет дубль по ходу игры.

Также отмечается, что Ибрагимович поражает ворота уже в четвертом десятилетии подряд.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко и Бернарду Силва Силва пропустили матч с «Вулверхэмптоном» из-за мышечных повреждений.

