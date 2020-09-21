Гунько объявил об уходе из «Химок»

Российский специалист Дмитрий Гунько в своем Instagram объявил об уходе из «Химок».

«Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить.

Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде оказалось слишком сложно.

Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними», — написал Гунько.

Напомним, что в прошедшем матче Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-черные уступили в гостях «Краснодару» со счетом 2:7.

Ранее сообщалось, что известный спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил тревогу за «Зенит» в преддверии Лиги чемпионов.