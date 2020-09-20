Щербакова рассказала об отношениях с Трусовой и Косторной после их ухода к Плющенко

Новоиспеченная победительница этапа Кубка России в Сызрани Анна Щербакова после прокатов рассказала, как теперь общается с Александрой Трусовой и Аленой Косторной, которые в межсезонье покинули группу Этери Тутберидзе и перешли в академию Евгения Плющенко.

«Сохранила ли я общение с Александрой Трусовой и Аленой Косторной? Посиделок дома у нас и раньше не было, в выходные мы вместе куда-то не выбирались, но всегда хорошо общались в тренировочной среде. Такие отношения у нас остались.

Например, на контрольных прокатах в раздевалке мы всегда были вместе, абсолютно так же общались, никакого напряжения между нами не было. И с Сашей, и с Аленой мы так же смеемся, общаемся, — все хорошо. На нашем общении их переход никак не сказался», — передает слова фигуристки корреспондентка «Газеты.Ru» Эльвира Ондар.

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова чисто исполнила произвольную программу на этапе Кубка России в Сызрани и выиграла турнир.