«Зенит» сыграл вничью с «Уралом» в матче 8-го тура РПЛ
Вадим Балканов
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В очередном матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» сыграл вничью с екатеринбургским «Уралом».
Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» при ограниченном количестве зрителей и завершилась со счетом 1:1.
В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил бывший игрок сине-бело-голубых Андрей Панюков.
У гостей отличился Артем Дзюба.
После этой игры подопечные Сергея Семака упрочили лидерство в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков.
Ранее сообщалось, что полузащитник московского «Спартака» и молодежной сборной России Максим Глушенков на следующей неделе отправится на операцию в Италию.