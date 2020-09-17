Российская фигуристка дисквалифицирована на 10 лет за нарушение антидопинговых правил

Российская фигуристка Мария Сотскова наказана за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что спортсменка признана виновной в подделке медицинских документов. За это Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало фигуристку на десять лет.

Сотскова является бронзовым призером чемпионата России — 2017 и обладательницей серебряной медали национального первенства 2018 года. Фигуристка выиграла финал юниорского Гран-при сезона-2013/14, а на зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане она заняла восьмое место в личном турнире.

В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении профессиональной карьеры из-за проблем со здоровьем.