Российская фигуристка дисквалифицирована на 10 лет за нарушение антидопинговых правил
Андрей Сенченко
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Российская фигуристка Мария Сотскова наказана за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что спортсменка признана виновной в подделке медицинских документов. За это Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало фигуристку на десять лет.
Сотскова является бронзовым призером чемпионата России — 2017 и обладательницей серебряной медали национального первенства 2018 года. Фигуристка выиграла финал юниорского Гран-при сезона-2013/14, а на зимних Олимпийских играх — 2018 в Пхенчхане она заняла восьмое место в личном турнире.
В июле 2020 года Сотскова объявила о завершении профессиональной карьеры из-за проблем со здоровьем.