«Ростов» направил обращение президенту РПЛ Прядкину

«Ростов» направил письмо с обращением президенту Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергею Прядкину, сообщает «Спорт-Экспресс».

Письмо связано со вспышкой коронавирусной инфекции в волгоградском «Роторе». Матч команды с «Краснодаром» в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) был отменен.

Однако судьба матча с «Ростовом» остается под вопросом. В клубе обеспокоены тем, что проведение поединка может быть небезопасно.

Ранее сообщалось, что «Ростов» и «Локомотив» не выявили победителя в матче РПЛ.