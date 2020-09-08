Кокорин выразил слова поддержки осужденному Ефремову

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин выразил слова поддержки осужденному на восемь лет актеру театра и кино Михаилу Ефремову. Его слова передает «Интерфакс».

По его словам, артисту необходимо преодолеть столь сложный жизненный этап с достоинством.

«В любом случае мои слова поддержки Михаилу Ефремову. Я где-то уже говорил, что нужно просто с чистой совестью пройти этот тяжелый путь», — сказал Кокорин.

Напомним, что Ефремов 8 июня, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП на Садовом кольце, повлекшее за собой смерть человека.

Ранее сообщалось, что полузащитник Янник Феррейра Карраско подписал контракт с мадридским «Атлетико».