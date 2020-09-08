Молодежная сборная России уступила Польше в рамках отбора на Евро-2021

Молодежная сборная России уступила своим сверстникам из Польшы в матче восьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года.

Встреча прошла в Лодзе на стадионе «Виздев» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный гол на свой лицевой счет оформил 22-летний полузащитник римского «Лацио» Патрик Дзичек.

После этой победы поляки набрали 16 очков и закрепились на втором месте в турнирной таблице группы 5. До подопечных Михаила Галактионова, располагающихся на первой строчке, одно очко.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Вулверхэмптона» Адама Траоре может стать игроком туринского «Ювентуса».