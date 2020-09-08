Кучеров стал лучшим снайпером «Тампы» в истории Кубка Стэнли

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал лучшим снайпером команды в истории Кубка Стэнли.

В первом матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Айлендерс» Кучеров набрал пять очков: четыре голевые передачи и одна заброшенная шайба, которая стала для россиянина 34-м голом за всю карьеру в плей-офф НХЛ.

Таким образом, Кучеров вышел на первое место по этому показателю, опередив Мартена Сен-Луи (33 гола).

Ранее сообщалось, что пять очков Кучерова принесли «Тампе» разгромную победу над «Айлендерс».