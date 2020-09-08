Кучеров признан второй звездой матча «Тампы» с «Айлендерс»

Российский нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан второй звездой первого матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс», сообщает пресс-служба команды в Twitter.

Встреча завершилась со счетом 8:2 в пользу «Тампы». Кучеров в матче набрал пять очков: четыре раза он выступил в роли ассистента и один раз поразил ворота соперника самостоятельно.

Первой звездой стал форвард Брэйден Пойнт, набравший 5 (2+3) очков. Замкнул тройку лучших защитник Виктор Хедман, набравший 3 (1+2) очка.

Ранее сообщалось, что пять очков Кучерова принесли «Тампе» разгромную победу над «Айлендерс».