МОК: Олимпиада в Токио состоится независимо от ситуации с коронавирусом

Международный олимпийский комитет (МОК) рассчитывает в срок провести Игры в Токио, запланированные на лето 2021 года.

По словам вице-президента МОК Джона Коутса, Олимпиада состоится независимо от развития ситуации с эпидемией коронавируса в мире.

«Игры пройдут с коронавирусом или без него. Они начнутся 23 июля следующего года. Изначально темой этих Игр должно было стать восстановление Японии после цунами 2011 года. Теперь почти наверняка тема изменится на победу над COVID-19, свет в конце тоннеля. Задача организаторов сейчас – рассмотреть все различные контрмеры, которые потребуются для проведения Игр. В некоторых странах коронавирус будет под контролем, в некоторых – нет. А на Игры будут приезжать спортсмены со всего мира», – цитирует Коутса AFP.

Ранее сообщалось, что Олимпиада в Токио может пройти без зрителей.