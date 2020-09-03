Дзюба сравнялся с Бесчастных по голам за сборную России
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Артем Дзюба сравнялся с Владимиром Бесчастных по голам за сборную России по футболу.
Напомним, 3 сентября подопечные Станислава Черчесова одержали победу над Сербией со счетом 3:1, а Дзюба оформил дубль.
Дзюба и Бесчастных делят второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. Первую строчку по данному показателю занимает Александр Кержаков, который отличился 30 раз.
Ранее сборная России по футболу обыграла Сербию в матче Лиги наций.