Дзюба сравнялся с Бесчастных по голам за сборную России

Артем Дзюба сравнялся с Владимиром Бесчастных по голам за сборную России по футболу.

Напомним, 3 сентября подопечные Станислава Черчесова одержали победу над Сербией со счетом 3:1, а Дзюба оформил дубль.



Дзюба и Бесчастных делят второе место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России. Первую строчку по данному показателю занимает Александр Кержаков, который отличился 30 раз.



Ранее сборная России по футболу обыграла Сербию в матче Лиги наций.