РФС признал ошибочным пенальти в ворота «Ротора» в игре против «Спартака»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ошибочным пенальти в ворота волгоградского «Ротора» в игре против московского «Спартака», передает сайт организации.

«Судья ошибочно назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 53-й минуте матча», — говорится в заявлении.

Встреча состоялась в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Москвичи победили со счетом 1:0.



Ранее сообщалось о том, что арбитры матча «Ротор» — «Спартак» отстранены от работы.